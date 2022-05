Sondersteuern in Ungarn machen Situation von Spar noch schwerer

Die ungarische Regierung hat Sondersteuern f├╝r ausl├Ąndische Firmen bestimmter Branchen angek├╝ndigt, von denen auch ├Âsterreichische Firmen betroffen sein werden. Budapest zielt auf Banken, Versicherungen, Energieunternehmen, Handelsketten, Telekom-Unternehmen, Fluggesellschaften, Pharma-Unternehmen und die Werbewirtschaft. "Spar Ungarn wird unseres aktuellen Informationsstands nach von der erneuten Sondersteuer betroffen sein", hie├č es nun von der Handelskette auf APA-Anfrage.

Situation schwierig

"Bereits jetzt ist die wirtschaftliche Situation in Ungarn schwierig, da unterschiedliche Sonderabgaben vorrangig gro├če Unternehmen treffen, die vielfach in nicht-ungarischem Besitz sind", so Spar am Samstag. Wie andere Austro-Unternehmen aus den betroffenen Branchen - etwa die OMV, VIG oder Erste Bank, analysiere das Handelsunternehmen die politische Entwicklung laufend. "Da Steuergesetze jedoch Landessache sind und von der EU nicht reglementiert werden, sehen wir wenig Chancen, diese Sondersteuer zu vermeiden", so Spar.

"Es liegen noch keine Details auf dem Tisch", hatte es am gestrigen Freitag von heimischen Firmen praktisch unisono gehei├čen. Erst wenn man diese habe, w├╝rden die firmeneigenen Experten die Fakten analysieren und die Unternehmen ihre Schl├╝sse ziehen.