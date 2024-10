Spar-Chef Reisch auf Expansionskurs: "Wir suchen 2.000 Leute"

Gibt es überhaupt so viel Platz, so viele freie Flächen für neue Märkte? Für uns muss es Platz geben und gibt es auch Platz. Es geht auch um Erweiterung bestehender Flächen. Wir haben erst vor wenigen Tagen am Kärntner Ring einen sehr guten Standort, einen Spar Gourmet-Markt, erweitert und eröffnet. Wir expandieren sehr kräftig in Wien und das müssen wir auch weiter machen, um in die Nähe unseres allgemeinen Marktanteils zu kommen. Das betrifft aber auch Niederösterreich und das Burgenland, wo wir ebenfalls expandieren wollen. Eine weitere Herausforderung sind die Verhandlungen mit den internationalen Markenartikel-Konzernen. Die gehen mit den Preisen nicht so weit zurück, wie wir das wollen.

Bei einer seit Monaten sinkenden Inflation, was führt die Lebensmittelindustrie da ins Treffen?

Wir mussten ja Preiserhöhungen akzeptieren aufgrund der Energiepreissituation – gerechtfertigterweise auch. Aber die Energiepreise gehen wieder zurück und natürlich versuchen wir, dass in den Preisen auch wieder unterzubringen.

Wie sehr macht sich bei Ihnen der Arbeits- und Fachkräftemangel bemerkbar?

Wir haben seit der Pandemie mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen gehabt, gerade in der Feinkost haben wir da ein Thema. Die Situation stabilisiert sich aber jetzt, es scheint sich der Arbeitsmarkt etwas zu entspannen. Trotzdem suchen wir im Feinkost- und Bedienungsbereich nach wie vor viele Fachkräfte.

Von wie vielen offenen Stellen reden wir aktuell in Ihrem Unternehmen?

Wir suchen derzeit 2.000 Leute, sind aber von 2.500 hergekommen. Daher sage ich, die Situation stabilisiert sich langsam.