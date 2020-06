China prüft Strafzölle auf Weine

Dass China jetzt ausgerechnet auf Wein Aufschläge verhängen will, wird in Brüssel auch als gezielte Maßnahme gegen Frankreich gesehen: Die Franzosen machen sich innerhalb der EU für die Solar-Zölle stark, von den Wein-Zöllen wären sie am meisten betroffen. Laut EU-Kommission importierte China im Jahr 2012 Weine im Wert von 763 Millionen Euro aus der EU, davon entfielen 546 Millionen auf französische Produkte ( Österreich: 2,1 Millionen). Deutschland hingegen, das die Solar-Zölle ablehnt, würde die Retour-Kutsche aus Peking kaum zu spüren bekommen.

Der Handelsstreit mit China wird so auch zur Belastungsprobe zwischen Paris und Berlin. Während Frankreich die Solar-Zölle „ausgewogen und verantwortungsvoll“ bezeichnet hatte, will sich Deutschland weiter dagegen einsetzen. Kanzlerin Angela Merkel sei sich mit Chinas Führung einig, dass eine einvernehmliche Lösung anzustreben sei, sagte ihr Sprecher am Mittwoch in Berlin. Ein Handelskrieg sei „nicht im Sinne Europas, Deutschlands oder Chinas“.

Auch EU-Handelskommissar Karel De Gucht könnte übrigens persönlich von den Wein-Zöllen betroffen sein. Er ist an einem Weingut in der Toskana beteiligt. Ob und in welchem Ausmaß der dort produzierte Chianti nach China verkauft wird, ist jedoch nicht bekannt.