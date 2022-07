So viel zahlen die Reiseveranstalter für Mängel

Ab wann die Urlaubsfreude getrübt ist, hängt zentral mit dem Urlaubsmotiv zusammen, erläutert Lindinger. „Bei einer Kreuzfahrt zum Nordkap wird der Ausfall des Landgangs in Turku nicht wesentlich sein, es sei denn, ich habe im Vorfeld klar gemacht, dass ich deswegen buche.“ So gesehen kann es Bares wert sein, die eigenen Reisemotive bei der Buchung herauszustreichen.

Manche fahren aber offensichtlich mit überzogenen Erwartungen in den Urlaub, so Lindinger. So buchte ein junges Paar 2020 eine Reise in die russische Hafenstadt Murmansk, inklusive Schlittenfahrt mit Rentier und Hunden sowie der Möglichkeit zum Eisfischen. „Das Paar hat sich diese Reise ins touristische Entwicklungsland offenbar als Activity-Urlaub mit stundenlangen Schlittenfahrten vorgestellt“, sagt Lindinger. Tatsächlich dauerte eine Schlittenfahrt eine Stunde und das Fischen fiel witterungsbedingt ins Wasser. Essen gab es in einer Bar, in der die Musik so laut war wie die russische Gesellschaft am Tisch nebenan. Beides keine Überraschung und angesichts des Preises und der Gegebenheiten vor Ort erwartbar, fand das Gericht.