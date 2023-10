So viel will Facebook für ein werbefreies Abo verlangen

Meta will mit einem kostenpflichtigen Abo statt gezielter Werbung seine Dienste Facebook und Instagram die europäische Regulierungsbehörden besänftigen. Wie das „Wall Street Journal“ berichtet, wurde Meta mit einem solchen Modell bereits bei den europäischen Wettbewerbs- und Datenschutzbehörden vorstellig. Auch die für das Unternehmen zuständige irische Datenschutzbehörde wurde informiert.

Wie viel soll ein Abo kosten?

Den Regulierungsbehörden schlug Meta 10 Euro monatlich für einen Dienst am Desktop vor. Für jeden weiteren Dienst sollen 6 Euro verrechnet werden. Will man also Facebook und Instagram werbefrei nutzen, wären das 16 Euro monatlich.

Auf mobilen Geräten soll sich der Preis auf 13 Euro pro Dienst erhöhen, um die Gebühren in den App Stores von Apple und Google für In-App-Käufe abzugelten.

Zustimmung fraglich

Angeboten werden soll das SNA (Subscription No Ads) genannte Modell ausschließlich europäischen Nutzern. Unklar ist, ob das Modell mit EU-Vorgaben vereinbar ist. Die EU-Behörden könnten auf günstigere oder sogar kostenlose Version mit nicht-personalisierten Anzeigen als Alternative zu den auf Nutzeraktivitäten basierenden gezielten Werbeeinschaltungen bestehen, heißt es in dem WSJ-Bericht.