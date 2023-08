So steht es wirklich um den Medizinkonzern Fresenius

Die Geschäfte beim lange krisengeschüttelten deutschen Fresenius-Konzern haben sich auch im zweiten Quartal weiter erholt. In seinem Klinikgeschäft konnte Deutschlands größter Krankenhausbetreiber zulegen, und auch die auf Nachahmerarzneien und klinische Ernährung spezialisierte Tochter Kabi kam weiter voran, wie das Unternehmen am Mittwoch in Bad Homburg mitteilte.

Beide Geschäftsbereiche hätten die Erlöse stärker gesteigert als vom Management erwartet, hieß es. Der gesamte Konzernumsatz kletterte in den drei Monaten bis Juni im Vergleich zum Vorjahr um 3 Prozent auf 10,4 Mrd. Euro.

➤ Mehr zum Thema: Vamed-Manager Gucher - "Jeder kleine Schritt war für mich ein Fortschritt"