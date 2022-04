Krankenhausbetreiber Vamed punktet mit gesundem Geschäft

In der Ukraine unterhält Vamed derzeit nur eine Finanzierungsniederlassung, weitere Schritte wurden noch nicht gesetzt. In Russland ist das Unternehmen seit 20 Jahren ansässig. Derzeit wird in der südrussischen Stadt Krasnodar unweit der ukrainischen Grenze ein Krankenhaus erneuert. „Wir halten uns penibel an die Sanktionen der EU und anderer westlicher Staaten“, sagt Wastler. In Weißrussland habe Vamed zwar eine Niederlassung, mache aber derzeit keine Geschäfte.