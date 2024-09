So sieht der neue Cityjet der ÖBB aus

Sie verfügen über barrierefreie Niederflureinstiege, Stauraum für Gepäck, Kinderwägen und Fahrräder. In jeder Sitzreihe finden sich Steckdosen, auch WLAN ist verfügbar. Neu ist auch eine Ablagerung für Handys , die sich auf Kopfhöhe, jeweils am Vordersitz, befindet. "Viele Fahrgäste wollen im Zug streamen", sagt Matthä unter Verweis auf Kundenbefragungen. Die Ablage müsse höher sein.

Dazu kommen 14 neue Railjets, die damit ebenfalls doppelstöckig werden. Die Auslieferung soll 2026 beginnen.

Die neuen Züge sollen auch helfen, Ausfälle und Verspätungen zu vermeiden, die Anfang des Jahres vor allem im Osten Österreichs Fahrgäste der Bundebahnen geplagt haben.

Damals hatten Lieferkettenprobleme bei einem anderen Hersteller zu Engpässen bei der ÖBB-Flotte geführt. "Wir sind immer noch knapp unterwegs", will Matthä noch keine Entwarnung geben. Aber: "Jede Garnitur, die hereinkommt, macht in Summe das System stabiler." Insgesamt hat die ÖBB bis 2028 330 Züge bestellt. Ein Drittel der gesamten Flotte soll in den nächsten 5 Jahren ausgetauscht werden.