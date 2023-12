Auch staatsnahe Kultureinrichtungen wurden unter die Lupe genommen

Bundeskanzler Karl Nehammer bezog 2022 ein Gehalt von 316.958,60 Euro. Die Spitzen in den staatsnahen Kultureinrichtungen des Landes kamen in den Jahren 2021 und 2022 zwar des Öfteren in die Nähe dieser Summe, wie der aktuelle Einkommensbericht des Rechnungshofs (RH) zeigt.

So setzte sich Johanna Rachinger als Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek 2021 mit 312.500 Euro eine Nasenspitze vor das damalige Kanzlergehalt von 311.967,60 Euro. 2022 sank das Einkommen der ÖNB-Chefin auf 267.100 Euro. Die Generaldirektorin des Kunsthistorischen Museums, Sabine Haag, die mit Ende 2024 aus dem Amt scheiden wird, blieb beim Einkommen in den Jahren 2021 und 2022 mit 258.600 Euro respektive 260.200 Euro relativ konstant.

Ihr Kollege Klaus Albrecht Schröder bezog als Generaldirektor der Albertina mit 214.300 Euro hingegen exakt dasselbe Einkommen in beiden Jahren. Dies gilt auch für Peter Aufreiter an der Spitze des Technischen Museums, der in beiden Jahren 195.600 Euro bezog. Und auch Katrin Vohland als Generaldirektorin des Naturhistorischen Museum sah sich in den Jahren 2021 und 2022 mit einem stabilen Brutto-Einkommen von 200.400 Euro konfrontiert.

