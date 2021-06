So kommt der "Digital-Euro" ins elektronische Börsel

In der Corona-Pandemie haben digitale Bezahlformen – etwa über Smartphones – stark an Bedeutung gewonnen. Das befeuerte die Debatte über die Zukunft des Bargeldes, das den Österreichern lieb und teuer ist. In Ländern wie Frankreich oder Schweden schwindet seine Bedeutung rasant. Auch wird die Konkurrenz zu Krypto-Assets wie Bitcoin stärker und durch Projekte globaler Technologie-Konzerne – wie die geplante Kryptodevise Diem von Facebook – auch immer deutlicher sichtbar.