So geht es Österreichern im Iran

„Wichtig ist: Wir bekommen für unsere Ware Geld“, heißt es indes bei Mayr-Melnhof. Das Werk des Kartonherstellers in Teheran besteht seit 2009 und hat somit wechselvolle Sanktionszeiten erlebt. Aktuell sind es 245 Mitarbeiter, die im Auftrag großer internationaler Kunden Zigarettenverpackungen für den iranischen Markt erzeugen.

Die Anlage wurde 2016 modernisiert und ausgebaut, an Rückzug wird trotz des Auf und Ab überhaupt nicht gedacht: „Wir arbeiten mit lokaler Mannschaft und Management, die Reisetätigkeit ist überschaubar“, sagt Sprecher Stephan Sweerts-Sporck. „Wir können unter diesen Rahmenbedingungen arbeiten.“

Das Wiener Neustädter Krebszentrum MedAustron, das dem Land Niederösterreich gehört, liefert das Know-How für ein Behandlungszentrum in Teheran, für das 2017 der Spatenstich erfolgte. Die Sicherheit stehe an oberster Stelle, deshalb habe man „im Einvernehmen mit unserem Kunden derzeit die Reisetätigkeiten eingeschränkt“. Am Projektplan werde aber weiter festgehalten, die Inbetriebnahme ist nun für 2025 geplant. Das finanzielle Risiko für MedAustron sei durch getroffene Vereinbarungen „auf ein vertretbares Maß reduziert“.