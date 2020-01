Österreicher seit einem Jahr in Teheran inhaftiert: Todesstrafe droht

Für ausländische Staatsbürger mit iranischen Wurzeln kann die Einreise in ihr Herkunftsland gefährlich sein. Das erfuhr am 29. Jänner 2019 Massud Mossaheb am eigenen Leib: Der Generalsekretär der Österreichisch-Iranischen Gesellschaft ist bald ein Jahr in Teheran in Haft.

Der 73-Jährige hatte u.a. als Konsulent von MedAustron an einer Delegation teilgenommen und war am 29. Jänner 2019 überraschend festgenommen und ins berüchtigte Evin-Gefängnis gebracht worden. Wie oft in solchen Fällen wird ihm angebliche Spionage vorgeworfen und die Hinrichtung angedroht, erzählt seine Tochter, die in Wien geborene Designerin Fanak Mani, dem KURIER. Sie sorgt sich um ihren kranken Vater, der in einem unbeheizten Kellergeschoss untergebracht sei: „Es geht ihm physisch wie psychisch sehr schlecht.“ Einen konkreten Prozesstermin gebe es nicht, ein Anwalt werde ihm verweigert.

Mossaheb ist 1965 nach Österreich gekommen, hat Maschinenbau an der TU studiert und mit Doktorat abgeschlossen, für die Atomenergie-Organisation ( IAEA) und Siemens gearbeitet und an der Weltraummission Austromir mitgewirkt. Seit 1980 ist er österreichischer Staatsbürger.