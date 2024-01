Smartphone-Bank N26 setzt jetzt auch auf Aktien und ETFs

√Ėsterreichische Kunden von N26 k√∂nnen seit heute ETFs, also b√∂rsengehandelte Fonds, in der App der Smartphone-Bank handeln. Das Angebot soll schrittweise ausgerollt werden. In den n√§chsten Monaten soll es auch in Deutschland verf√ľgbar sein. Dann soll es auch um Aktien und Sparpl√§ne erweitert werden, hei√üt es in einer Aussendung des Fintechs vom Mittwoch.

Gehandelt werden k√∂nnen die Wertpapiere ab einem Euro, die Transaktionsgeb√ľhren werden mit 90 Cent pro Transaktion angegeben.

N26 erweitert damit sein Investitionsangebot. Als Partner fungiert dabei das deutsche Fintech Upvest, das eine √§hnliche Funktion auch f√ľr den Konkurrenten Revolut bereitstellt. Bereits seit Herbst 2022 k√∂nnen in der N26-App rund 100 Kryptow√§hrungen gekauft und verkauft werden. Als Partner fungiert dabei die Wiener Kryptoplattform Bitpanda.

