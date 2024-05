Smartphone-Bank N26 darf wieder unbeschränkt wachsen

Die von Wienern gegründete Smartphone-Bank N26 mit Sitz in Berlin kann bald wieder ungehemmt wachsen. Ab 1. Juni fällt die von der deutschen Bafin auferlegte Wachstumsbeschränkung von zuletzt 60.000 Neukunden pro Monat, teilte die Bank am Dienstag mit. Wegen Mängeln in der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung hat die Bafin der Bank seit 2021 genau auf die Finger geschaut und strenge Auflagen erteilt.