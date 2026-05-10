Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Wirtschaft

Was die nächste Generation der Stromzähler können soll

Warum Smart Meter 2.0 nötig werden, was das neue Gesetz ändert, wer davon profitiert und warum eine finnische Firma mitmischen will.
David Kotrba
10.05.2026, 05:04

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Techniker eines Stromnetzbetreibers zeigt Kundin ihren neuen Smart Meter.

Mit einem Ausrollungsgrad von 96,9 Prozent ist Österreich fast vollständig mit digitalen Stromzählern (Smart Meter) ausgestattet. Eigentlich hätten es bereits 2019 mindestens 95 Prozent sein sollen, aber es gab ein paar Verspätungen. Während manche Haushalte immer noch einen alten, analogen Ferraris-Zähler mit Drehscheibe verwenden, klopft bereits die nächste digitale Generation an die Tür. Sie wird Smart Meter 2.0 genannt und soll einige Probleme ausmerzen, die derzeit noch häufig auftreten.

Smart Meter: Datenübertragung oft unzuverlässig

Eine notorische Schwachstelle ist etwa die Datenübertragung über Stromleitungen (PLC). Laut E-Control-Bericht ist sie störungsanfällig. Manchmal scheitert die Herstellung einer Verbindung an einer Frist von 45 Tagen. Schaffen es Netzbetreiber so lange nicht, an einem Standort eine funktionierende Datenübertragung herzustellen, müssen sie dort wieder auf non-smartes Stromzählen umstellen. 47.000 Stromkunden sind davon betroffen. Einige der ersten verbreiteten Smart Meter kommen außerdem bereits ans Ende ihrer Einsatzdauer und können nicht mehr mit Updates versorgt werden.

Smart Meter: Die wichtigsten sechs Fragen aus Konsumentensicht

Der Rechnungshof schätzte die Kosten für die Einführung von Smart Metern in einem Bericht aus dem Jahr 2022 auf mindestens 2,18 Milliarden Euro. Die Opposition bezeichnete die Einführung, die 2012 von der E-Control erstmals angestoßen wurde, erst diese Woche im Rechnungshofausschuss als „Schlamassel“. Die Vorgaben an Netzbetreiber zur Umstellung von analogen auf digitale Zähler sind mehrfach angepasst worden. So smart wie gewünscht waren viele Zähler lange Zeit nicht. In den vergangenen Jahren ist aber einiges weitergegangen. Die Ausrollung befindet sich quasi im „Endspurt“.

Smart Meter: Teuer und wenig Nutzen

Stromverbrauch überwachen und steuern

In Finnland, wo der Ausrollungsgrad schon seit 2022 bei 100 Prozent liegt, läuft die Markteinführung der zweiten Zählergeneration. Sie bringt große Verbesserungen bei der Datenübertragung. Informationen über den Stromverbrauch in Haushalten etwa werden mit hoher Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit an Netzbetreiber übertragen und zeitnah an Kunden weitergegeben. Das hilft bei der ressourcenschonenden Regelung des Netzes und der Integration zahlreicher privater Photovoltaikanlagen. 

Privatkunden profitieren davon. Sie können ihren Stromverbrauch fast in Echtzeit überwachen und auch selbst steuern. Wer einen dynamischen Tarif mit stündlich wechselnden Strompreisen hat, kann bei manchen Energieversorgern etwa per App darüber entscheiden, zu welchem Zeitpunkt er Verbraucher wie Wärmepumpe oder Elektroboiler aktivieren will.

Wie man mit einem stündlich wechselnden Strompreis lebt

Finnen gehen in Österreich an den Start

Ein Unternehmen, das geeignete Smart Meter für solche Szenarien herstellt, ist Aidon. Es will auch in Österreich bei der Verbreitung neuer Smart Meter tonangebend sein und hat mit Cancom Austria einen hierzulande sehr erfahrenen Partner gefunden. „Österreich ist eines von wenigen Ländern, das große Möglichkeiten für Smart Meter bietet“, sagt Antti Paajoki, Verkaufsleiter für Nord- und Zentraleuropa bei Aidon. Die anstehende Ausrollung der zweiten Generation von Zählern ist ein Grund dafür, der zweite ist das vor Kurzem eingeführte Elektrizitätswirtschaftsgesetz.

Wegen Iran-Krieg: Preise für Haushaltsenergie deutlich gestiegen

ElWG bietet neue Basis

Durch das ElWG wird die Übertragung von Viertelstundenwerten zum Standard. Bei vielen Stromkunden klappt das bereits jetzt, bei manchen aber nicht. Netzbetreiber werden nun durch das Gesetz dazu verpflichtet. Stromkunden können die automatische Stromablesung im 15-Minuten-Intervall auch weniger leicht ablehnen. Wer eine PV-Anlage, eine Wärmepumpe, eine E-Auto-Ladestation oder einen Batteriespeicher daheim besitzt, kann kein Opt-Out mehr vornehmen. Auch Nutzer von dynamischen Stromtarifen und Mitglieder von Energiegemeinschaften können sich nicht dagegen entscheiden. Das schafft weitgehend einheitliche Bedingungen im Stromnetz.

Auf dem Smart Meter Webportal kann man den eigenen Stromverbrauch leicht analysieren.

Auf dem Smart Meter Webportal kann man den eigenen Stromverbrauch leicht analysieren.

Erfahrung aus Zeiten als Kapsch BusinessCom

In Österreich wurden - vom ElWG ausgehend - Standards für die technische Gestaltung der zweiten Smart-Meter-Generation entwickelt und Ende April veröffentlicht, schildert Christoph Amlacher, Senior Solution Consultant bei Cancom Austria. Das Unternehmen (vormals Kapsch BusinessCom AG) ist in Österreich ein erfahrener Player im Smart-Meter-Bereich. „Wir sind im Energiesektor seit über 15 Jahren aktiv“, so Amlacher.

Zur Zusammenarbeit mit Aidon habe man sich entschieden, weil das finnische Unternehmen jede Menge Know-how mitbringt. „Wir haben 140 Stromnetzbetreiber in allen Größen als Kunden“, sagt Paajoki. Im Smart-Meter-Bereich gebe es außerdem eine wachsende Konkurrenz aus China. Aidon und Cancom wollen eine europäische Lösung bieten und Netzbetreibern das Management von Smart Metern als Service anbieten.

"Ziel übertroffen": Fast alle haben digitalen Stromzähler, wissen es aber nicht
Neuer Tarif bietet Gratis-Strom zu fixen Zeiten

Durch „Ingenieursdenken“ wenig Gestaltungsspielraum

Der Störungsanfälligkeit der leitungsgebundenen Datenübertragung will Aidon mit hybriden Kommunikationslösungen begegnen, bei denen etwa Mobilfunknetze genutzt werden. Bei der Entwicklung solcher Lösungen wünschen sich Aidon und Cancom Austria möglichst großen Spielraum. Der sei in Österreich nicht immer gegeben. Hier herrsche eine „Ingenieursdenkweise“, bei der viele Spezifikationen vorgegeben werden. Paajoki: „Wir fänden es besser, wenn definiert wird, was erreicht werden soll, nicht wie. So ist es in Nordeuropa üblich.“

kurier.at, dko  | 

Kommentare