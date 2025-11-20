"Ziel übertroffen": Fast alle haben digitalen Stromzähler, wissen es aber nicht

Die Umstellung auf intelligente Stromzähler in Österreich ist praktisch abgeschlossen. Ende 2024 waren 6,53 Mio. der insgesamt 6,74 Mio. Zählpunkte mit Smart Metern ausgestattet, was einem Ausrollungsgrad von 96,9 Prozent entspricht. 90 von 117 Netzbetreibern haben damit das gesetzliche 95-Prozent-Ziel erreicht. "Das Ziel wurde nicht nur erreicht, sondern übertroffen", verweist E-Control-Vorstand Alfons Haber auf den neuen und letzten Smart-Meter-Monitoringbericht. Trotz des hohen Ausbaustands wissen viele Kundinnen und Kunden weiterhin nicht, dass sie bereits einen Smart Meter besitzen. In einer im Oktober erhobenen Befragung gaben 38 Prozent an, über ein solches Gerät zu verfügen - weit unter der tatsächlichen Verbreitung. Haber fordert die Netzbetreiber deshalb auf, die Kommunikation zu verbessern.

Nur wenige nutzen allen Funktionen Rund 760.000 Haushalte - 12,6 Prozent - nutzen den vollen Funktionsumfang (Opt-in) und lassen Viertelstundenwerte übertragen. Das sind um 160.000 mehr als im Jahr davor. Die meisten Opt-ins gibt es in Niederösterreich und Oberösterreich, wo jeweils mehr als 20 Prozent aller Smart Meter entsprechend freigeschaltet sind. Am geringsten ist der Anteil in der Steiermark. Mit zeitnahen Verbrauchsdaten können Kundinnen und Kunden ihr Nutzungsverhalten besser kontrollieren, Stromfresser erkennen und Kosten senken. "Das Opt-in ist eine Voraussetzung dafür, um von dem neuen Reduzierten Sommer-Arbeitspreis zu profitieren und die Netzkosten zu senken", erklärte Haber. "Außerdem ist es nötig, um an einer Energiegemeinschaft teilzunehmen und um den Eigenverbrauch aus einer Photovoltaik-Anlage zu optimieren."