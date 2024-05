Smart Meter: Teuer und wenig Nutzen

Die Erwartungen an die neuen intelligenten Stromzähler waren hoch. Verbraucher sollten mit den Smart Metern ihren Stromverbrauch kontrollieren und Energiekosten sparen können. Netzbetreiber sollten an anhand der Daten ihre Netze effizienter steuern und auch flexible Tarife anbieten können.

Zumindest bisher wurden sie nicht erfüllt. Auch die Einführung verlief langsamer als geplant und war mehr als doppelt so teuer, heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Bericht des Rechnungshofes.