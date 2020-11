Slowenien bezahlt für Fluganbindung

Die Fluglinien, die sich für die Zuschüsse qualifiziert haben, werden während der nächsten Sommersaison (28. März bis 30. Oktober 2021) wenigstens zwei Monate reguläre Verbindungen nach Slowenien haben und dabei mindestens zweimal pro Woche einen slowenischen Flughafen anfliegen müssen, hieß es aus dem Wirtschaftsministerium.

Je mehr Flüge eine Fluggesellschaft tätigen wird, desto höhere Zuschüsse erhält sie. Die Subvention beträgt maximal 30 Euro pro Passagier.

Pleite der Adria Airways

Die slowenische Regierung will nach der Pleite der slowenischen Adria Airways mit Subventionen die Flugverbindungen nach Slowenien fördern und die Anbindung des Landes an internationale Drehkreuze erhalten. Insgesamt werden 5 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.

Bewerbungen für die beiden weiteren Ausschreibungsrunden werden im Juni und Oktober 2021 eröffnet. In der ersten Runde standen bis zu 1,5 Mio. Euro aus dem Fördertopf zur Verfügung, in der zweiten werden bis zu 2,3 Mio. Euro und in der dritten Runde bis zu 1,2 Mio. Euro vergeben.