Die Lust am Skifahren schwindet

Trend zur Vorsaison

Die Anzahl der Leute, die keinen Winterurlaub in den Bergregionen planen, habe in Österreich stärker zugenommen als in anderen Ländern, sagte Marktforscher Grabler. Gäste aus dem Ausland werden wichtiger. Zuwächse habe es zuletzt nur bei Wintertouristen aus den Niederlanden gegeben. Grabler verwies auch auf den Trend zur Vorsaison. In der Nachsaison werde es hingegen schwieriger, die Pisten zu füllen.



Der Wintersport sei nach wie vor gefragt, meinte Franz Hörl, Obmann des Fachverbands der Seilbahnen in der Wirtschaftskammer Österreich (WKO). Für den heurigen Winter ist er zuversichtlich. „Wir haben Schnee am Berg und sehen mit Optimismus in die Wintersaison.“ Angebote abseits der Piste - vom Wandern über Wellness bis zum Shopping - würden an Bedeutung gewinnen.

