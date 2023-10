Große Umfrage zeigt: Tourismus könnte Wintermärchen erleben

Die Krise in Nahost, die Rezession in Deutschland und jetzt auch in Österreich, die hohe Inflation: Die schlechten Nachrichten reißen nicht ab und könnten massiv auf Stimmung und Reiselust drücken. Aber dem ist erstaunlicherweise gar nicht so.

Und auch wenn potenzielle Gäste deutlich preissensibler geworden sind, bleibt „Urlaub das höchste Konsumgut“, sagt die Chefin der Österreich-Werbung (ÖW), Astrid Steharnig-Staudinger.