Tourismus mit Weitblick für einen „Urlaub wie damals“

Wer kennt sie nicht, die kitschigen Postkartenbilder, die aus dem Urlaub an die Liebsten zu Hause verschickt werden? Blutrote Sonnenuntergänge, türkisblaues Meer, ein gutes Glas Wein und eine Portion Meeresfrüchte am Teller. Ein Urlaubsklischee, das vermittelt, dass die Welt, in der wir leben, noch in Ordnung ist. Die Reiselust der Menschen nach der Pandemie ist größer als je zuvor, viele Urlaubsdestinationen sind schon lange im Voraus ausgebucht. Doch wie lange können diese Klischees noch aufrechterhalten werden? Spontane Vulkanausbrüche, schwere Unwetter, Überflutungen und Brände stehen mittlerweile an der Tagesordnung. Und das ist möglicherweise erst der Anfang.

Betrachtet man beliebte Urlaubsdestinationen in Österreich, fällt es schwer zu glauben, dass Entspannung möglich ist. Hotspots wie Hallstatt oder die Kärntnerstraße in Wien werden von Touristinnen und Touristen überrannt, in den Alpen wird Grund und Boden für die Errichtung von Chalets für Superreiche abgegeben. Wird der Tourismus, so, wie wir ihn bisher kennen, weiterhin auf dieselbe Weise funktionieren? Wohl kaum. Doch wie kann der Tourismus der Zukunft aussehen? Wie schafft man den Spagat, klimafreundlich zu reisen und so gut wie keinen Fußabdruck zu hinterlassen?