SIPRI: Weniger Einnahmen für die größten Rüstungsfirmen

Wieso Rüstungsfirmen 2022 weniger eingenommen haben

SIPRI erklärte die Entwicklung mit Kapazitätsengpässen vor allem in den USA. Die Firmen brauchten oft lange, um ihre Produktion auszuweiten. Ein Teil ihrer unerledigten Aufträge stamme noch aus der Zeit vor dem Ukrainekrieg. Die 2022 eingegangenen Aufträge würden sich wohl erst in zwei bis drei Jahren in den Bilanzen der Unternehmen niederschlagen, sagte SIPRI-Forscher Nan Tian.

