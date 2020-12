Simacek-Chefin: Geändertes Hygieneverhalten wird bleiben

Der Trend zum Homeoffice wird 2021 anhalten, die Büroflächen bzw. Neubauten zurückgehen. Spüren Sie schon Auswirkungen?

In der Büroreinigung gab es bereits eine Reduktion bis zu 50 Prozent, weil viele Kunden auf Homeoffice umgestiegen sind und dadurch die Reinigungsintervalle reduziert haben. Beim Wäscheservice in der Hotellerie gab es Umsatzeinbrüche von nahezu 100 Prozent. In anderen Branchen wie z.B. in Spitälern gab es eher eine Ausweitung der Anforderungen. Und die Nachfrage nach Desinfektionen sowie nach Sicherheitsfachkräften, etwa für Security-Dienstleistungen im Handel und im Spitalswesen ist stark angestiegen.

Wie reagieren Sie auf die für Ihre Branche einschneidenden Veränderungen? Werden neue Geschäftsfelder gesucht bzw. ausgeweitet?

Wir haben ja unterschiedliche Sparten (10 Geschäftsbereiche mit über 70 Spezialisierungen, Anm.) und sind zum Teil systemrelevant. Da wir auf Office-Lösungen spezialisiert sind, setzen wir etwa neue Smart-Office-Lösungen ein, die dem geänderten Nutzerverhalten entsprechen. Und wir haben neue Services wie zum Beispiel die Immobilienübergabe durch unsere Security-Teams, die auf Conciergeniveau geschult sind, entwickelt.