Reinigungsbranche: Hochsaison für die Virenjäger

Der Lichtschalter, der Druck-Knopf im Lift, der Handlauf der Rolltreppe oder die Computermaus: Es sind alltägliche Oberflächen wie diese, die bei Hygienemaßnahmen gerne vergessen werden. Durch die rasante Verbreitung des Corona-Virus’ steigt jedoch auch das Bewusstsein für gründliche Desinfektion zur Reduktion von Viren, Keimen und Bakterien.

Was in Spitälern, Pflege- und Seniorenheimen längst zum Standard gehört, erfasst nun auch Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. Dies wiederum sorgt in der Reinigungsbranche für eine „saubere“ Sonderkonjunktur.