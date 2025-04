U-Haft weiter aufrecht: Ex-Milliardär René Benko muss im Gefängnis bleiben

Im Ermittlungsverfahren gegen den gestrauchelten Immobilienjongleurs René Benko war am Montagnachmittag im Landesgericht Wien erneut eine Haftverhandlung anberaumt. Denn Benkos Strafverteidiger Norbert Wess hat für seinen Mandanten einen weiteren Enthaftungsantrag gestellt. Benko soll zwar die U-Haft bisher gut überstanden haben, aber er will offenbar nichts mehr, als in Freiheit entlassen zu werden. Doch die zuständige Haft- und Rechtschutzrichterin macht ihm auch diesmal einen Strich durch die Rechnung: Der Ex-Milliardär muss vorerst im Gefängnis bleiben.

Das Landesgericht für Strafsachen Wien hat heute die Untersuchungshaft gegen René Benko um weitere zwei Monate verlängert, heißt es in einer Aussendung des Gerichts. Bereits zuvor war die am 24. Jänner 2025 erstmals verhängte Untersuchungshaft am 31. Jänner 2025 und dann am 27. Februar verlängert worden.

"Die Verteidigung brachte vor, Tatbegehungsgefahr sei nicht anzunehmen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) geht weiterhin vom Vorliegen der Haftgründe aus und beantragte die Fortsetzung der Untersuchungshaft", so das Gericht. "Das Gericht geht weiterhin von dringendem Tatverdacht aus, ebenso vom Vorliegen der Haftgründe. Der Haftgrund der Verdunkelungsgefahr fiel schon mit 24. März 2025 weg, dieser Haftgrund darf nach dem Gesetz nur für zwei Monate angenommen werden."

"Beschuldigte können aber jederzeit ihre Enthaftung beantragen, spricht sich die Staatsanwaltschaft gegen die Enthaftung aus, hat eine Haftprüfungsverhandlung stattzufinden, das war heute der Fall.

Gegen den Beschluss auf Verlängerung der Untersuchungshaft ist binnen drei Tagen eine Beschwerde an das Oberlandesgericht (OLG) Wien möglich. Die Verteidigung gab keine Erklärung ab", so das Gericht weiters.