Benko will aus der U-Haft kommen: Weiteren Enthaftungsantrag gestellt

Seit 24. Jänner befindet sich der Tiroler Investor René Benko in U-Haft. Bereits kommenden Montag wird sich entscheiden, ob Benko weiterhin in U-Haft bleibt oder auf freien Fuß gesetzt wird, bestätigten das Wiener Landesgericht und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) am Freitag der APA.