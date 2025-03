Familie Benko Privatstiftung: Neue Details aus dem Insolvenzverfahren

Der frühere Immobilien-Zampano René Benko sitzt seit mehr als zwei Monaten in U-Haft. Da in Österreich die Mühlen der Justiz langsam mahlen, dürfte die U-Haft noch länger dauern. Beobachter rechnen sogar damit, dass der 47-jährige Tiroler bis zu seinem Strafprozess in Haft bleiben könnte.

Liegt ein (mutmaßliches) Verbrechen wie Betrug und Untreue vor, wie der Verdacht in seinem Fall, kann die U-Haft in Österreich sogar bis zu zwei Jahre dauern.

Rund um die 25 Milliarden Euro schweren Pleiten der Signa-Gruppe ist es zuletzt etwas ruhiger geworden. Jetzt liegt aber der neue Bericht des Masseverwalters der Familie Benko Privatstiftung, Benkos zentraler Drehscheibe im Signa-Reich, vor. Sie hält die Mehrheit an der insolventen Konzern-Mutter Signa Holding. Aus dem Bericht geht hervor, dass die Gläubigerforderungen um 46 Millionen auf 2,324 Milliarden Euro gestiegen sind.