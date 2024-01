Weitere Insolvenz einer prominenten Signa-Gesellschaft

400 Millionen Euro fehlen

Der Elbtower sollte der krönende Abschluss der Hamburger Hafencity werden. Ganz im Osten bei den Elbbrücken soll er entstehen, quasi als Gegenstück zur Elbphilharmonie ganz im Westen: „64 Stockwerke, 245 Meter über dem Meer. Ein neuer Blick auf die Stadt“, heißt es auf der Homepage des Elbtowers. Bislang geplante Fertigstellung und Gesamtkosten: 2025 für rund 950 Millionen Euro. Doch der Bau des Turms wurde begonnen, ohn dass das Projekt ausfinanziert war. Dem Vernehmen nach fehlen dafür rund 400 Millionen Euro.

Seit Ende Oktober herrscht auf der Baustelle jedoch Stillstand. Bei 100 Metern Höhe hat das beauftragte Bauunternehmen die Arbeiten eingestellt, weil Rechnungen nicht bezahlt wurden. Das dritthöchste Gebäude Deutschlands, entworfen vom Londoner Stararchitekten David Chipperfield, soll einmal unter anderem Büros, Geschäfte, Galerien, Restaurants und eine Aussichtsplattform in der 55. Etage beherbergen.

Indes soll der Logistikunternehmer und Milliardär Klaus-Michael Kühne an einem Einstieg in das Projekt interessiert sein. Kühne ist mit zehn Prozent an der Signa Prime beteiligt, zu der das Projekt Elbtower gehört. Laut Spiegel könnte Kühne nun in Sachen Elbtower als "Retter" einspringen. Die Stadt Hamburg ist sicher an einer Investoren-Lösung interessiert.