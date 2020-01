Siemens-Chef Joe Kaeser von Aktionären unter Druck gesetzt

Knapp zwei Wochen vor der Jahreshauptversammlung der Siemens AG am 5. Februar in München äußern mehrere Kleinaktionäre Kritik am Vorstandsvorsitzenden Joe Kaeser und wollen ihm die Entlastung verweigern. Wie die Welt berichtet, liegen bereits zwei entsprechende Anträge vor, die öffentlich einsehbar sind. Grund dafür ist Kaesers Festhalten an einem umstrittenen Kohleprojekt in Australien, für das ihm heftige Kritik vonseiten der Klimaschutzbewegung entgegenschlug.

Konkret geht es um die Produktion und Lieferung einer Zugsignalanlage an den indischen Adani-Konzern, der damit ein Kohlekraftwerk errichten möchte.Vor allem die 23-jährige Luisa Neubauer, eine der Hauptorganisatorinnen der deutschen "Fridays for Future"-Bewegung, griff den 62-Jährigen öffentlich heftig an.