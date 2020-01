"Die deutsche Greta" an CEOs: "Das ist eine freundliche Warnung"

Angebot von Siemens abgelehnt

Hintergrund zu dem Posting ist eine Auseinandersetzung zwischen Neubauer und Siemens. Wie zuvor Politiker suchen mitterweile auch Industriebosse den Kontakt zu Aktivisten. Der jüngste Versuch von Siemens-Chef Joe Kaeser, die 23-jährige Neubauer mittels Jobangebot einzubinden, schlug jedoch fehl. Er bot ihr einen Posten im Aufsichtsgremium von Siemens Energy an, den sie ablehnte. Statt ihr solle doch ein Vertreter von "Scientists for Future" zum Zug kommen, schlug sie ihm vor. Das lehnte Kaeser ab. Er brauche keine weiteren Experten, sondern "Leadership". Kritiker vermuten allerdings, dass es ihm bloß um PR ging. Denn zuletzt sorgte der Konzern für Negativschlagzeilen: Trotz Bekenntnis zu mehr Klimaschutz liefert er weiter die Signaltechnik für eine Zugverbindung, mit der Kohle von einer geplanten Mine in Australien zum Hafen transportiert werden soll. Siemens-Chef Kaeser twitterte am Sonntagnachmittag, dass man alle Optionen abgewogen habe, sich aber an geltende Verträge halten müsse.