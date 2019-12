"Chill, Greta, chill!“ Thunberg und Trump im Twitter-Krieg

Das ist eine Reaktion, mit der Thunberg Trump schon einmal den Wind aus den Segeln genommen hat. Bereits Ende September hatte der US-Präsident die Schwedin öffentlich verhöhnt - rund um die UN-Generalversammlung, bei der sie eindringlich ein Nichtstun der Mächtigen mit Blick auf die Klimakrise angeprangert hatte. „Sie wirkt wie ein sehr glückliches junges Mädchen, das sich auf eine strahlende und wunderbare Zukunft freut. So schön zu sehen!“, spottete Trump damals auf Twitter. Auch auf jenen Seitenhieb reagierte Thunberg damit, dass sie ihre Selbstbeschreibung bei Twitter entsprechend änderte.

Thunberg ist die Initiatorin der internationalen Klimabewegung Fridays for Future. Sie wurde für ihren Einsatz gegen die Klimakrise unter anderem bereits mit dem Menschenrechtspreis von Amnesty International sowie dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Nun folgte der Titel des „ Time Magazine“.

Trump mit Kapuzenpulli

Ist Trump möglicherweise neidisch auf die viele internationale Anerkennung für die 16-jährige Schwedin? Sein Wahlkampfteam jedenfalls hatte am Mittwoch als Reaktion auf den Time-Titel für Thunberg per Tweet ein bearbeitetes Cover des Magazins veröffentlicht: Auf Thunbergs Körper im rosa Kapuzenpulli ist da Trumps Kopf montiert - dazu die Überschrift „Person des Jahres“. Mit Blick auf gehaltene Versprechen, habe nur einer diesen Titel verdient, schrieben die Trump-Wahlkämpfer dazu in ihrem Tweet. In der Wirklichkeit ging die Wahl jedoch anders aus.