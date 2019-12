Verhaltensökonom: "Greta Thunberg führt nicht zu einer kollektiven Verhaltensänderung"

In Deutschland heißt sie „wirksam regieren“, in Großbritannien „Behavioural Insight“, in Österreich „Insight Austria“ – Zentren für Verhaltensökonomie, die dazu dienen sollen, das öffentliche Leben effizienter zu machen. Wie das geht und warum Raucher eine asoziale Identität haben, sagt Verhaltensökonom Gerhard Fehr.

KURIER: Hat Österreich die Voraussetzungen, um wirksamer, erfolgreicher, effizienter zu werden?

Gerhard Fehr: Österreich ist das beste Beispiel dafür, wie erfolgreich ein Land sein kann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Denken Sie an den Skisport: Österreich ist überall dort, wo wir es richtig machen, Weltspitze. Wir sind Weltspitze im Skisport, bei KMUs. Es fehlt uns nicht an der Brain-Power, aber an noch besseren Rahmenbedingungen.