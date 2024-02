Siegfried Wolf: Biobauer, Winzer und „Großgrundbesitzer“

„Grund und Boden sind eine Leidenschaft von mir“, sagte Siegfried Wolf, der ehemalige Magna-Chef und heute Eigentümer von Steyr Automotive vor zehn Jahren zum KURIER. Damals hat Wolf den Fontana Golfklub und das Schloss Oberwaltersdorf mit einer Liegenschaftsfläche von 120 Hektar übernommen. Kolportierter Kaufpreis: 24,4 Millionen Euro. Der Top-Manager hat in den vergangenen Jahren etliche Liegenschaften zusammengekauft.

So besitzt Wolf, der kürzlich im TV seinen Freund Rene Benko verteidigte, über die ES Projekt GmbH & Co KG in der Elisabethstraße in der Wiener Innenstadt ein schmuckes Haus, das einst die Baudirektion der ÖBB beherbergte. Der gelernte Werkzeugmacher betreibt in seinem Wohnort Weikersdorf in Niederösterreich außerdem eine Bio-Landwirtschaft (56 Hektar), wo er sich auch gelegentlich hinter das Steuer seines Steyr-Traktors klemmt. Auch am Wörthersee in Kärnten gehört Wolf eine ansehnliche Liegenschaft. Die SR Liegenschaftsbesitz GmbH & Co OG des Unternehmers und seiner Frau Andrea ist Eigentümerin des um 1898 erbauten Schloss Reifnitz samt 110.000 Quadratmeter Liegenschaftsfläche inklusive 4,8 Hektar Wald. Einst gehörte die Immobilie zum Magna-Konzern.