Sicheres Bezahlen: Nationalbank startet Initiative gegen Betrug

Solche Fälle zu vermeiden sei einer der Gründe, warum die Initiative gestartet wurde, sagt Springer. Technische Vorkehrungen gegen Betrug werden immer besser, aber der Großteil aller Tricks setze bei der Manipulation von Menschen an. Informationen seien das einzige Mittel dagegen. Mit Zahlungsdienstleistern gebe es einen regen Austausch. Gemeinsam wolle man "Betrügern die Rute ins Fenster stellen" - die Webseite wurde am Krampustag, dem 5.12. gestartet.

Zu ihrem Pensionsantritt wollte die Dame verreisen. Kurz davor erhielt sie eine vermeintliche SMS ihrer Hausbank, in der zu einer dringenden Handlung aufgerufen wurde, um einer Kontosperre zuvorzukommen. Nach dem Klick auf einen Link und der Eingabe ihrer Daten wurde sie von einem "Bankmitarbeiter" kontaktiert und zum Herunterladen einer Software auf ihrem Computer aufgefordert. Aus Sorge, im Urlaub ohne Geld dazustehen, führte die Dame alle Schritte durch. Am nächsten Tag war ihr Konto leer und der Überziehungsrahmen voll ausgenutzt.

Jugendliche auf TikTok, Instagram und in der Schule erreichen

Eine enorm wichtige Zielgruppe der Initiative seien Jugendliche, sagt Aleksandar Prvulovic, Geschäftsführer der Österreichischen Jugendinfos. Wie mehrere Umfragen zeigen, wünschen sich viele junge Erwachsene ein Schulfach Finanzbildung und sehnen sich in dem Bereich nach mehr Kompetenz. "Dadurch war es sofort klar, dass wir bei Sicher Bezahlen dabei sein wollten."

Die Organisation will über beliebte soziale Medien wie TikTok und Instagram praktische Informationen zum Umgang mit Geld geben und damit unter anderem verhindern, dass Jugendliche durch vielfältige Finanzierungsmöglichkeiten beim Einkaufen den Überblick verlieren und in die Schuldenfalle tappen. Die FMA spricht Kinder und Jugendliche über ein Vermittlungsprogramm an Schulen direkt an.