Weniger Packungsinhalt, gleicher Preis: Die sogenannte Shrinkflation ist für viele Konsumenten ein Ärgernis. Meist geschieht sie heimlich. Nur ein sorgfältiger Blick auf den Grundpreis (also den Preis pro Kilogramm oder Liter) gibt Aufschluss über die versteckte Teuerung. Durch das neue Anti-Mogelpackungs-Gesetz, das am Mittwoch im Nationalrat beschlossen wurde, sagt die Bundesregierung der Shrinkflation den Kampf an.

Das Gesetz verpflichtet Lebensmittelhändler und Drogerien dazu, betroffene Produkte 60 Tage lang zu kennzeichnen. Das kann etwa durch einen Hinweis am Produkt, am Regal, in unmittelbarer Umgebung oder per Informationsschild geschehen. Bei Verstößen drohen in letzter Konsequenz Geldstrafen bis zu 15.000 Euro. Das Gesetz tritt mit Anfang April in Kraft und ist bis Mitte 2030 befristet. Ausgenommen sind kleine Händler.

Billa weist bereits seit Jänner mit Schildern auf Shrinkflation hin

Im heimischen Lebensmittelhandel bereiten sich bereits die Ersten auf die neuen Vorgaben vor. Bei Billa und Billa Plus werden etwa bereits seit 2. Jänner 2026 betroffene Produkte von Lieferanten ausgewiesen. Hierfür bringen Mitarbeiter neben dem Preisschild am Regal einen Hinweis an. "Der Lieferant hat bei erhöhtem Preis den Packungsinhalt reduziert. Der Grundpreis hat sich somit im Vergleich zu vorher erhöht", warnt das gelb-rote Schild.

Die Supermarktkette wolle durch die Initiative für Kunden "eine Schutzschildfunktion" übernehmen und bei den Produzenten "Überzeugungsarbeit leisten, keine Shrinkflation-Produkte anzubieten", sagt Billa-Vorstandsvorsitzender Erich Szuchy. Im Jahr 2025 waren rund 50 von insgesamt 20.000 Artikeln von Shrinkflation betroffen, teilt Billa mit.

Seit Beginn des heurigen Jahres wurde nur ein Produkt geschrumpft - der "Milka Schoko Snack". Ob der Hinweis am Regal Einfluss auf das Kaufverhalten der Konsumenten hatte, könne man aktuell nicht abschätzen, heißt es auf KURIER-Nachfrage.