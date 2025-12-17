"Unerhört": Spar-Chef Reisch kritisiert Produzenten für Shrinkflation

Gleicher Preis, aber weniger Inhalt in der Verpackung - Die sogenannte " Shrinkflation " sorgt seit Jahren für Diskussionen und Ärger bei vielen Verbrauchern. Aber nicht nur bei denen: Auch Spar -Chef Hans K. Reisch kritisiert das Vorgehen vieler Lebensmittelkonzerne als "unerhört".

"Keine Chance" gegen internationale Lebensmittelkonzerne

Gegenüber internationalen Konzernen wie Procter & Gamble, Johnson & Johnson und Nestlé habe Spar aber keine ausreichende Marktmacht, um "Shrinkflation" zu verhindern. "Da haben wir keine Chance", bedauert Reisch. Stattdessen müsse das Thema auf EU-Ebene angegangen werden.

Auch das geplante "Anti-Mogelpackungs-Gesetz" der Regierung sieht Reisch skeptisch. Dieses wurde vergangene Woche beschlossen, nun muss noch der Nationalrat zustimmen. Es verpflichtet Händler, bis 2030 befristet am Produkt oder beim Regal darauf hinzuweisen, dass Ware von "Shrinkflation" betroffen ist. Für kleine selbstständige Kaufleute gibt es Ausnahmen.

Dass das neue Gesetz Supermarktbetreibern einen Mehraufwand bringe, hält Reisch für ungerecht. "Der Lebensmittelhandel kann nichts dafür", sagt Reisch. Stattdessen seien die Produzenten in die Pflicht zu nehmen.

Hohe Lebensmittelpreise seien von Rohstoff- und Energiepreisen abhängig

Auch sonst ist der Spar-Chef unzufrieden mit der anhaltenden "Preisdiskussion". Es stünden nur die Lebensmittelhändler im Fokus und nicht etwa die Energieversorger. Die Schuld "dem Handel zuzuschieben, ist leicht", so Reisch. "Der Konsument kauft jeden Tag bei uns ein." Die Lebensmittelpreise würden aber viel mehr von den Rohstoffpreisen, Energie- und Personalkosten abhängen.