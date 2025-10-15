Wirtschaft

Irreführende Preise in Wiener Supermärkten: "Kann kein Zufall sein"

Grocery Market Store Display of Fresh Produce Vegetable in Refrigerator Case
Das Marktamt in Wien wittert hinter falschen Preisangaben systematisches Vorgehen. Branchenvertreter sprechen von "Formfehlern".
Von Marlene Liebhart
15.10.25, 17:00
Kommentare

Rund 200 Anzeigen im September allein in Wien. Die "Aktion scharf" des Sozialministeriums gegen unzulässige Preisauszeichnung in den heimischen Supermärkten ist in vollem Gange.

Lebensmittelpreise in Österreich um ein Drittel höher als vor der Pandemie

Handelsverbands-Obmann Rainer Will spricht hinsichtlich der Verstöße von "Formfehlern oder technischen Umstellungen" und sieht keine "Täuschungsabsicht" der Unternehmen. Der heimische Handel würde 150.000 Menschen beschäftigen und diese würden auch vereinzelt Fehler machen. 

Die veröffentlichte Zwischenbilanz des Wiener Marktamtes zeichne "ein total verzerrtes Bild der wirtschaftlichen Realität". Gleichzeitig würde "die Suche nach dem Haar in der Suppe heimische Arbeitsplätze gefährden", heißt es in einer Aussendung des Handelsverbands.

Henkel-Chefin: „Schrumpfen keine Packung ohne Mehrwert“

"In manchen Fällen ist da ein bisschen Vorsatz dahinter"

Alexander Hengl, Sprecher des Wiener Marktamtes, wiederum kann nicht glauben, dass es sich bei den Verstößen nur um Zufälle handelt. "In manchen Fällen steckt da schon ein bisschen Vorsatz dahinter", sagt er dem KURIER. 

Als Beispiel nennt er den Fall, als eine Handelskette eine Ersparnis von 80 Cent versprach, wenn Kunden mehrere Packungen einer bestimmten Süßigkeitenmarke kaufen. 

Ein Mann mit grauen Haaren und weißem Hemd steht auf einem belebten Markt mit vielen Menschen im Hintergrund.

Marktamt-Sprecher Alexander Hengl

Preisdatenbank gegen teure Lebensmittel: "Haben die Daten nicht"

Ein Blick auf das ursprüngliche Preisschild offenbarte, dass die Ersparnis tatsächlich nur zehn Cent betrug. "So etwas ist kein technischer Fehler, wie Herr Will uns erklären möchte."

Bei einer Rabattaktion muss sich die Ersparnis immer auf den niedrigsten Preis des Händlers in den vergangenen 30 Tagen beziehen, so das Preisauszeichnungsgesetz. Die Realität sieht oft anders aus.

Händler verschleiern, dass es keine tatsächliche Ersparnis gibt

Etwa im Fall eines Lebensmittelhändlers, der mit einem Rabatt von 44 Prozent auf ein Erfrischungsgetränk warb. 

Diese Ersparnis bezog sich jedoch auf den Preis für das Getränk bei einer anderen Supermarktkette. "Das ist schlichtweg verboten und soll verschleiern, dass es sich um keine tatsächliche Aktion handelt", so Hengl.

Aber auch ohne Rabatte und Sonderangebote käme es immer wieder zu Problemen. So müssen Händler auf Preisschildern den sogenannten Grundpreis angeben.

Steuersenkung auf Lebensmittel: Was sie kostet, was sie bringt

Dieser zeigt die "Kosten je Maßeinheit" auf, also etwa pro Stück, Kilogramm, Liter oder etwa pro Waschgang (bei Waschmittel). Sinn und Zweck ist eine bessere Vergleichbarkeit, vor allem wenn die Verpackungsgrößen variieren.

Shrinkflation in Kombination mit fehlerhaften Preisangaben

Immer wieder ist der Grundpreis falsch ausgewiesen. Etwa wenn Verpackungen im Zuge der sogenannten "Shrinkflation" bei gleichbleibendem Preis kleiner werden, der Grundpreis am Regal aber nicht angepasst wird. 

In solchen Fällen spricht das Marktamt oft erst einmal eine Verwarnung aus. Wird der Fehler nicht behoben folgt eine Verwaltungsanzeige

Neben Hengl glaubt auch Jakob Kramar-Schmid, Sprecher der Staatssekretärin für Konsumentenschutz, Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ), nicht in allen Fällen an ein Versehen der Händler. 

"Die Lebensmittelkonzerne beschäftigen große Rechtsabteilungen. Da müssten sie auch in der Lage sein, ihre Konsumenten richtig zu informieren", sagt er dem KURIER.

Zu hohe Preise im Supermarkt: Österreich wagt Vorstoß in Brüssel

Lebensmittelhandel kritisiert zu komplexe Vorgaben

Vertreter des heimischen Lebensmittelhandels kritisieren unterdessen zu komplexe Vorgaben bei der Preisauszeichnung. 

„Niemand hat ein Problem mit Kontrolle – aber wir haben ein Problem mit Vorschriften, die in der Praxis schlicht nicht erfüllbar sind“, sagt Christian Prauchner, Obmann des Lebensmittelhandels in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

So würde etwa ein großer Teil der Anzeigen Zitronen in Netzen betreffen, deren Grundpreis in Kilogramm angegeben wird. Gefordert werde stattdessen eine Grundpreisauszeichnung pro Stück. 

Für Prauchner absurd: Ein Netz könne wenige große oder mehrere kleinere Zitronen enthalten, das Gesamtgewicht bleibe dabei gleich. Eine Stückauszeichnung sei daher faktisch unmöglich

„Wir reden von Naturprodukten – keine Zitrone gleicht der anderen. Der Handel soll aber so tun, als ob er die Natur normieren könnte", kritisiert der Branchenvertreter.

Preis-Explosion im Supermarkt: "Da bleibt einem der Bissen im Hals stecken"

"Handel will Preise möglichst ungenau auszeichnen"

Auch Handelsverbands-Obmann Will empfindet die Vorgaben als zu umfangreich. Für Kramar-Schmid ist das keine Überraschung: "Der Handel hat natürlich Interesse daran, seine Preise möglichst ungenau auszuzeichnen. Aber was Rainer Will Überregulierung nennt, nennen wir Konsumentenschutz."

Hengl rät indes dazu, beim Einkauf genau hinzusehen, um sich vor Überraschungen an der Kassa zu schützen. Preis, Verpackungsgröße und Grundpreis sollten kontrolliert und verglichen werden. Wer fehlerhafte Angaben entdeckt, kann diese bei der zuständigen Stelle des jeweiligen Bundeslandes melden.

(kurier.at, mali)  | 

Kommentare