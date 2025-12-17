Inflation in Österreich im November bei 4,0 Prozent

Die Inflation in Österreich ist im November im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 4,0 Prozent gelegen und damit den dritten Monat in Folge unverändert hoch.

Damit fiel die Teuerung etwas niedriger aus als in der Schnellschätzung Anfang Dezember erwartet. Gegenüber Oktober stieg das Preisniveau im Schnitt um 0,3 Prozent, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit.