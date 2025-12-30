Was 2026 den österreichischen Verbrauchern bringt

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

2026 bringt den österreichischen Konsumenten viel Neues. Mit Gesetzen soll neben Greenwashing, also ungerechtfertigten Nachhaltigkeitsversprechungen, auch Parkplatz-Abzocke, Mogelpackungen und Papiermüll an den Kassen im Handel der Kampf angesagt werden. Auch für all jene, die süßes Frühstück lieben, gibt es Verbesserungen.

„Geräte-Retter-Prämie“ statt Reparaturbonus Mit Jahresende läuft der Reparaturbonus aus. Stattdessen kommt mit 2026 die neue „Geräte-Retter-Prämie“. Mit ihr erhalten Verbraucher mit Wohnsitz im Inland bis zu 130 Euro pro Reparatur ausgewählter Haushalts- und Elektronikgeräte. Alle Informationen zur Prämie gibt es unter www.geräte-retter-prämie.at, wo ab dem 12. Jänner 2026 auch die Bons zum Einlösen bei den Partnerbetrieben erstellt werden können. Kampf gegen „Parkplatz-Abzocke“ und Sozialtarif für Strom Auch „Parkplatz-Abzocke“ sagt der Gesetzgeber mit 1. Jänner den Kampf an. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Vorfällen, in denen Autofahrer sich mit Besitzstörungsklagen konfrontiert sahen. Die Arbeiterkammer Oberösterreich (AKOÖ) berichtet von Hunderten Beschwerden im vergangenen Jahr. Um jene abzuwenden, wurde von den Grundbesitzern die Zahlung einer hohen Summe verlangt. Das neue Gesetz senkt die Gebühren für Anwalt und Gericht, was überhöhte Forderungen unattraktiv macht. Zudem wird der Weg zum Obersten Gerichtshof (OGH) geöffnet.

Mit 1. April tritt das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) in Kraft, das einen maximalen Strompreis von sechs Cent pro Kilowattstunde (kWh) netto für die ersten 2.900 kWh pro Jahr für einkommensschwache Haushalte einführt. Dieses unterstützt unter anderem Empfänger von Mindestsicherung und -pension sowie Pflegebedürftige. Kennzeichnungspflicht für Shrinkflation tritt in Kraft Ebenfalls mit 1. April kommt das Anti-Mogelpackungs-Gesetz. Dieses verpflichtet Lebensmittel- und Drogeriehändler 60 Tage lang am Produkt, Regal oder in dessen unmittelbarer Umgebung darauf hinzuweisen, wenn der Inhalt des Produkts reduziert wurde, während der Preis gleich hoch bleibt („Shrinkflation“). Damit Preise am Regal besser lesbar und vergleichbar sind, muss der Grundpreis in einer Schriftgröße angegeben werden, die mindestens 50 Prozent der Schriftgröße des Verkaufspreises beträgt, z.B. acht Millimeter Schriftgröße beim Verkaufspreis und vier Millimeter beim Grundpreis.

Eine neue EU-Frühstücksrichtlinie kommt Ab dem 14. Juni 2026 gelten EU-weit verschärfte Vorschriften im Rahmen der Frühstücksrichtlinien. Honig muss mit den Herkunftsländern in absteigender Reihenfolge, inklusive Prozentsätzen, gekennzeichnet werden. Konfitüren und Marmeladen erhalten einen höheren Mindestfruchtgehalt, Fruchtsäfte müssen klarer über Zuckerarten und -gehalt informieren. Ziel ist eine bessere Verbraucherinformation, höhere Produktqualität und mehr Transparenz. Greenwashing wird ein Riegel vorgeschoben, Kassenbons werden digital Am 27. September kommen strengere Vorschriften für die Werbung mit Umwelt- oder Nachhaltigkeitsversprechen. Ab dann dürfen Begriffe wie etwa „nachhaltig“ oder „klimaneutral“ nur dann verwendet werden, wenn sie auch belegbar und nachvollziehbar sind. Im Oktober folgt dann eine Regelung, die es Unternehmern ermöglicht, ihre Kassenbons digital per QR-Code oder als Link auszustellen. Weiterhin entscheiden aber die Kunden, ob sie einen Papierbeleg brauchen.