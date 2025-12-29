Sonnenrabatt, Sozialtarif: Das ändert sich 2026 bei den Energiekosten

Bei Strom steigen die Netztarife mit 1. Jänner 2026 zwar im Schnitt um 1,3 Prozent. Dass Strom dennoch für viele günstiger wird, liegt am neuen Sozialtarif sowie an der temporären Wiederabsenkung der Elektrizitätsabgabe . Diese beträgt im nächsten Jahr für Haushalte statt 1,5 nur 0,1 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Bei Gas steigen die Netzgebühren mit Jahreswechsel erneut stark , im Schnitt um 18,2 Prozent.

Sowohl bei den Strom- als auch den Gasnetztarifen, die jährlich von der Energiebehörde E-Control festgelegt werden, gibt es große regionale Unterschiede. Bei Strom sinken sie in Vorarlberg, Kärnten, Wien und in der Steiermark leicht und in Salzburg deutlich. Am stärksten steigen sie in Niederösterreich, Tirol und im Burgenland. Bei Gas steigen sie in Kärnten, Niederösterreich, in der Steiermark und im Burgenland am stärksten.

Neuer "Sommer-Sonnenrabatt" und Sozialtarif

Bei den Netzentgelten für Strom wird es 2026 erstmals einen Rabatt geben für alle, die Strom im Sommer zur Mittagszeit verbrauchen, also dann, wenn meist besonders viel Photovoltaik-Strom eingespeist wird. Der "Sommer-Sonnenrabatt" von 20 Prozent auf die Netzgebühr gilt zwischen 1. April und 30. September in den Stunden von 10 bis 16 Uhr. Dieser Sommer-Nieder-Arbeitspreis (SNAP) wird automatisch verrechnet, "sofern die Netzbetreiber über die dafür nötigen Detaildaten verfügen", wie es in den Erläuterungen zur Verordnung heißt. In der Praxis bedeutet es, dass im Smart-Meter-Portal des Netzbetreibers die Viertelstundenwerte aktiviert sein müssen.