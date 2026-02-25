"Shrinkflation": Warnhinweise gegen Mogelpackungen kommen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Händler sind künftig dazu verpflichtet, von "Shrinkflation" betroffene Produkte zu kennzeichnen. Das hat der Nationalrat am Mittwoch beschlossen, nur die FPÖ stimmte dagegen. Die Freiheitlichen hatten sich dafür ausgesprochen, den Konsumentinnen und Konsumenten mehr Eigenverantwortung zuzutrauen. Konsumentenschutz-Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) sprach hingegen von einer wichtigen Grundlage für selbstbestimmte Kaufentscheidungen. Produkte, deren Füllmenge bei gleicher Verpackungsgröße gesunken ist, müssen 60 Tage lang gekennzeichnet werden - entweder am Produkt, am Regal, in unmittelbarer Umgebung oder per Informationsschild.

Geldstrafen bis zu 15.000 Euro Möglich ist das beispielsweise durch den Hinweis "Achtung: Weniger Inhalt - höherer Preis". Betroffen sind Unternehmen des stationären Lebensmittel- und Drogerieeinzelhandels mit einer Verkaufsfläche von mehr als 400 Quadratmetern bzw. mehr als fünf Filialen. Bei Verstößen drohen in letzter Konsequenz Geldstrafen bis zu 15.000 Euro. Das Gesetz tritt im April in Kraft und ist bis Mitte 2030 befristet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HELMUT FOHRINGER

"Kein Bürokratiemonster" Es gelte der Grundsatz "Beraten statt Strafen", betonte Königsberger-Ludwig, erst bei wiederholten Verstößen soll es Strafen geben. Wer aus Gewohnheit zum von "Shrinkflation" betroffenen Lieblingsprodukt greift, soll nicht erst zuhause überrascht werden, sagte Wirtschaftsstaatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP). Beim Gesetz handle es sich um "kein Bürokratiemonster", sondern um eine praktikable Lösung mit Ausnahmen für kleine Kaufleute, versicherte sie. Die Grünen begrüßen den Schritt gegen Mogelpackungen, erklärte Alma Zadić. Sie forderte allerdings mehr Maßnahmen, um Lebensmittel leistbarer zu machen.