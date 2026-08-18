Shein: Ultraschnelle Mode drängt an die Börse

Noch im August will Shein nach zwei gescheiterten Versuchen in New York und London endlich den Sprung an die Börse in Hongkong schaffen. Die Abschaffung von Zollfreigrenzen in den USA und der EU hat dem umstrittenen Fast-Fashion-Unternehmen zuletzt zugesetzt. Der KURIER fasst die wichtigsten Fragen und Antworten zu dem Börsengang zusammen.

Wann will Shein an der Börse starten?

Der Handelsstart ist am 28. August an der Börse von Hongkong geplant. Der Start des Börsengangs soll bereits am kommenden Mittwoch erfolgen. Ab dann sollen der Emissionspreis und die Aktienverteilung ermittelt und das Kaufinteresse von institutionellen Investoren erhoben werden. Angeboten werden voraussichtlich fünf bis zehn Prozent des Unternehmens über neue Aktien. Wie viel die Aktien kosten werden, soll zwei bis drei Tage vor dem Handelsstart bekannt gegeben werden.

Wie hoch wird das Unternehmen bewertet?

Shein rechnet bei dem Börsengang mit einer Bewertung von umgerechnet 25 bis 28 Mrd. Dollar (rund 22 bis 24 Mrd. Euro). Die Investmentbank Morgan Stanley, die den Börsengang federführend betreut, kommt in einer Studie sogar auf 39 bis 53 Mrd. Dollar. Aber auch das ist deutlich niedriger als die vor vier Jahren im Zuge einer Finanzierungsrunde kolportierte Bewertung von 100 Mrd. Dollar.

Womit verdient Shein Geld?

Das 2012 in China gegründete Unternehmen hat die Fast Fashion genannte Billigmode noch einmal beschleunigt. Neue Artikel werden zuerst in Kleinserien getestet. Erst wenn sie stark nachgefragt werden, wird in größeren Mengen produziert. Die sogenannte Ultra Fast Fashion, die auf laufender Datenauswertung und flexibler Produktion aufbaut, macht monatelange Planungsprozesse überflüssig und hält Lagerkosten niedrig. Die Ware wird online direkt an Kunden verkauft. In China ist das Unternehmen so gut wie unbekannt. Produziert wird ausschließlich für den Export ins Ausland.