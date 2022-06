Seniorenhandy-Hersteller Emporia spürt Angstsparen bei Älteren

700.000 Geräte verkauft

Insgesamt verkaufte Emporia im Vorjahr rund 700.000 Endgeräte in 30 Ländern. Weltweit telefonieren inzwischen drei Millionen Menschen mit einem in Linz designten und China gefertigten Smartphone oder Tastentelefon. Um gegen die Umsatzflaute anzukämpfen, erfolgt Ende Juni der Markteintritt in Skandinavien. Von der neuen Niederlassung in Helsinki werden die Märkte Finnland, Schweden und Norwegen bedient. In Dänemark ist Emporia bereits vertreten.

Das hohe Preisniveau und die hohe Internet- und Handy-Affinität der Skandinavier – in Finnland nutzen 83 Prozent der Senioren mobiles Internet, in Österreich sind es 63 Prozent – lässt Pupeter frohlocken. Sie will dem schwedischen Konkurrenten Doro, der auch in Österreich gestartet ist, Marktanteile abluchsen. „Sie sind dort mit 25 Mio. Euro Umsatz fast ein Monopolist bei Seniorenhandys. Wir wollen uns einen Teil vom Kuchen holen“, so Pupeter.