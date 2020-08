Emporia-Chefin fordert Digitalisierungs-Offensive für Senioren

Emporia Telecom ist eine von nur noch wenigen Alternativen zu den drei großen Herstellern Samsung, Apple und Huawei und kommt in Österreich auf einen Handy-Marktanteil von 7,5 Prozent. Entwickelt und designt werden die Endgeräte in Linz, gefertigt in Shenzhen in China. Eine Fertigung in Europa würde Pupeter zwar begrüßen, sie sei aber „Wunschdenken“.

Erhältlich sind die Endgeräte in 30 Ländern, Kernmärkte sind Österreich, Schweiz und Deutschland. In Deutschland nahm Netzbetreiber O2 Emporia ins Sortiment auf, auch bei der Deutschen Telekom sind sie gelistet. Zäher verläuft der Markteintritt in Großbritannien.

100 Millionen Euro Umsatz angepeilt

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 (per Ende Juni) setzte das Unternehmen mit 105 Mitarbeitern 33 Mio. Euro um. Ergebniszahlen werden keine genannt. Wegen des Corona-Lockdowns wurden zunächst weniger Handys verkauft, danach habe die Nachfrage aber stark angezogen. Bis 2023 will Pupeter die 100-Millionen-Umsatzgrenze knacken. Die Zahl der verkauften Endgeräte soll sich von 600.000 auf 1,2 Mio. verdoppeln, davon die Hälfte Smartphones.