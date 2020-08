Corona treibt Telemedizin-Markt: Wiener Start-up mischt mit

Mit Fieber und Schüttelfrost lieber im Bett bleiben und stattdessen den Hausarzt via Videochat am Smartphone oder PC konsultieren? Was in Österreich noch eher befremdlich klingt, ist in anderen Ländern längst fixer Bestandteil des Gesundheitssystems. In der Schweiz nimmt jeder zweite Patient ärztliche Teleleistungen in Anspruch, zunehmend über eigene Ärzte-Apps. Weltweit ist der Markt für Telemedizin, zu dem Ärzte-Apps zählen, bereits 40 Mrd. Euro schwer.

Viele geschlossene Ordinationen während des Lockdowns weckte den Bedarf nach Videosprechstunden auch in Österreich. Zahlreiche ausländische Anbieter, darunter die Schweizer e-Doctor, Teledoc und der schwedische Konzern KRY drängen gemeinsam mit Versicherungen in den Markt.