Grüner Pass: Emporia-Chefin warnt vor digitaler Diskriminierung

Wachstumskurs

Für das laufende Geschäftsjahr (per Ende Juni) peilt Emporia einen Umsatz von 40 Mio. Euro an, im Vorjahr waren es 33 Mio. Bis 2023 soll dank Ausweitung der Produktpalette die 100-Mio.-Euro-Umsatzgrenze geknackt werden. Ergebniszahlen nennt das Unternehmen mit derzeit 110 Beschäftigten in Linz traditionell keine. Im Vorjahr erfolgte der Markteintritt in Italien, womit jetzt insgesamt 30 Länder Europas beliefert werden. In Österreich kommt Emporia auf einen Marktanteil von 7 Prozent und ist damit hinter Samsung und Apple auf Rang 3 sowie Marktführer bei den kaum noch erhältlichen Tastentelefonen.

Die Zahl der verkauften Endgeräte soll sich von derzeit 600.000 auf 1,2 Millionen verdoppeln, davon sollen allein 600.000 Smartphones sein. Im Vorjahr waren es rund 120.000. In vergangenen 30 Jahren verkaufte Emporia insgesamt 15 Millionen Handys und 2 Millionen Festnetztelefone.