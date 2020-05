Seltene Erden - gar nicht so selten

Alexander Bouvier, Vorstand der Treibacher AG: "Sie sind die Vitamine des modernen Lebens. Und für Treibacher ein wesentlicher Bestandteil des Produktportfolios." Auch wenn Treibacher dank guter Lagerbestände vor keinem Engpass steht und die Metalle aus Mangel an Alternativen vorerst weiterhin aus China beziehen wird, macht sich auch hier Ärger über die Exportbeschränkungen breit. "Die Entwicklungen sind ärgerlich und wir hoffen wirklich sehr, dass der westlichen Welt der Druck genommen wird", sagt Bouvier. Die Zeichen dafür stehen gut, da derzeit eifrig daran gearbeitet wird, stillgelegte Minen, Mountain Pass in den USA zum Beispiel, wegen der hohen Preise und der unliebsamen Abhängigkeit von China zu reaktivieren.



Auch wenn China die Monopolstellung heute strategisch zu nutzen weiß, die westlichen Länder sind an dieser Abhängigkeit nicht ganz unschuldig. Bis in die 1990er-Jahre stammte das Gros der weltweiten Produktion aus eben diesem Bergwerk in Mountain Pass. Da die Kosten im Vergleich zum Billiglohnland China jedoch zu hoch waren, wurde die Exploration eingestellt. Mit dem neuerdings stetig wachsenden Bedarf und dem sinkenden Angebot steigt nun auch wieder der Anreiz in Projekte zu investieren und neue Allianzen zu schließen. Siemens etwa hat kürzlich bekannt gegeben, ein Joint Venture mit der australischen Minengesellschaft Lynas Corporation Limited zu starten, um die Versorgung mit seltenen Erden zu sichern.



"Wir rechnen damit, dass sich die Lage in den nächsten ein, zwei Jahren entspannen wird. Wenn die Chinesen das Preisniveau halten, dann werden Produktionen in Westen durchaus wettbewerbsfähig sein", sagt Bouvier.