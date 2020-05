Schweiz: Im Paradies herrscht "Dichte-Stress"

The world is too small": Dieses Gefühl bedrängt nicht nur Vorarlberger Ex-Minister, sondern auch viele Schweizer. Die Sorge hat sogar einen eigenen Namen: "Dichte-Stress" überkommt die Eidgenossen, wenn die Züge übervoll sind und es auf den Straßen staut. Oder wenn das Agrarland unter Betonburgen verschwindet – und trotzdem Wohnungsnot herrscht.

Es wird enger in den Schweizer Köpfen. Die nationalkonservative SVP mit ihrem populistischen Mastermind Christoph Blocher fand einen Sündenbock: die Zuwanderer. Die simpel gestrickte Politkampagne hatte Erfolg; im Februar 2014 sagten 50,3 Prozent der Schweizer überraschend "Nein zur Massenzuwanderung". Sie fordern Kontingente für Zuwanderer und Vorrang für Inländer – auch gegenüber EU-Bürgern. Die Unternehmen stürzt das in eine missliche Lage. Sie stöhnen unter Fachkräftemangel und sind auf die 280.000 Grenzgänger, die zum Arbeiten einpendeln, angewiesen.

Dabei kann es noch viel schlimmer kommen. Ende Juli hat die EU nämlich das Schweizer Ansinnen, die Verträge zur Reisefreiheit neu zu verhandeln, souverän abgeschmettert. Motto: Nur Rosinen rauspicken, das wird es nicht spielen. Fällt jedoch die Personenfreizügigkeit, wären in einem Dominoeffekt alle 2002 abgeschlossenen bilateralen Verträge obsolet.