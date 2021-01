Schwedische Wirtschaft steht trotz Corona relativ gut da

Und: Schweden liegt bei der Digitalisierung viel weiter voran als etwa Österreich. Laut dem Digital Economy and Society Index der EU-Kommission ist man nach Finnland auf dem zweiten Platz in der EU. Homeoffice war in Schweden technisch also kein Thema. Schulen und Kindergärten – weil eben schon gut vernetzt – blieben geöffnet.

Das alles schont auch die Staatsverschuldung. Die ist in Schwedens von knapp 35 Prozent des BIP im Jahr 2019 nur auf rund 40 Prozent im Vorjahr gestiegen. Zum Vergleich: In Deutschland liegt sie bei 70 Prozent des BIP, in Frankreich und Italien bei 100 Prozent und mehr. In Österreich stieg sie von 70 Prozent auf 85 Prozent.

In einer anderen Liga spielt auch Norwegen – wegen der Einnahmen aus der Öl- und Gaswirtschaft. Selbst 2020 wurde noch ein Haushaltsüberschuss von einem Prozent erzielt. Heuer wird die Wirtschaft um mindestens 2,5 Prozent wachsen.