Schweden: Kommt jetzt doch bald der Lockdown?

Die Infektionszahlen lassen Maßnahmen plausibel erscheinen. In dem Land mit zehn Millionen Einwohnern wurden am Freitag innerhalb von 24 Stunden 7.187 Neuinfektionen und 171 Todesfälle registriert. Insgesamt haben sich fast eine halbe Million Menschen mit Covid-19 infiziert, knapp 10.000 starben.

„Die Regierung hat noch keinen Beschluss gefasst, die Geschäfte zu schließen, aber sie ist bereit, eine solche Entscheidung zu treffen“, betonte Löfven am Freitag. Das Wort „Lockdown“ nahmen er und andere Vertreter des Regierungslagers nicht in den Mund. In der Novelle ist keine Handhabe einer Ausgangssperre gegeben. Diese ist auch sonst nicht in der schwedischen Gesetzgebung vorgesehen.